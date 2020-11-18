Бузова рассказала, кто покинет «Ледниковый период»

Певица случайно дала понять, какая пара уходит с проекта после эфира 21 ноября.

Певица Ольга Бузова и ее партнер Дмитрий Соловьев стали номинантами на выбывание в шоу «Ледниковый период». Она делится последними новостями в Instagram-аккаунте и очень просила поддержать их пару.

18 ноября Бузова выложила снимок в новом образе для выступления и тем самым раскрыла всю интригу. Теперь поклонники понимают, что артистка остается в шоу, а Екатерина Боброва и Влад Соколовский покинут его сразу после эфира 21 ноября.

Напоминаем, что певица очень расстроилась из-за номинации. Она отметила, что очень готовилась к выпуску и ожидала получить высшие оценки. Поклонники подтвердили, что им очень понравился номер и они не понимают, почему Бузову захотели выгнать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова упала в обморок во время тренировки.