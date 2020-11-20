Эксперты обнаружили необычное свойство прививки от гриппа

Прививка от гриппа помогает и при других заболеваниях. Фото: Pixabay.com

Прививка от гриппа помогает и при других заболеваниях. Фото: Pixabay.com

Она снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты заявили, что прививка от гриппа спасает не от одного заболевания, а сразу от нескольких. К такому выводу они пришли, изучив данные 237 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте Американской кардиологической ассоциации.

Ученые пришли к выводу, что люди, сделавшие укол, реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Те, кто получил прививку, умирают от них на 18% чаще. Прививка от гриппа помогает и в других случаях.

Напоминаем, что вакцина не помогает спастись от коронавируса, но ее все равно важно сделать, чтобы не нагружать лишний раз медработников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге прививки против гриппа сделали более 2,1 млн человек.