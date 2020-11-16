В Петербурге прививки против гриппа сделали более 2,1 млн человек

В Петербурге прививки против гриппа сделали более 2,1 млн человек
Вакцинация населения проходит в плановом порядке. Фото: Gazeta.SPb.ru

На сегодняшний день, как уведомляет региональное управление Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в Петербурге находится на неэпиедмическом уровне.

По состоянию на 16 ноября 2020 года вакцинированы против гриппа 2 163 239 жителей Северной столицы, из которых 423 970 — дети. За счет дополнительных источников финансирования привиты более 386 тысяч человек. В общей сложности, охват вакцинированного населения составляет 40,2%.

В ведомстве напоминают, что прививка является наиболее эффективным способом предупредить заражение гриппом либо избежать осложнений в случае заболевания. Кроме того, в условиях пандемии коронавирусной инфекции вакцинация против гриппа предоставляет дополнительную защиту организма.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовая вакцинация против коронавируса может начаться в ближайшее время.

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