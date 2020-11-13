Песков считает, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в ближайшее время

Он добавил, что никого не станут принуждать делать прививку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне смогут привиться от коронавируса в ближайшие месяцы. Он подчеркнул в интервью телеканалу RT, что вакцинация будет добровольной.

«Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной, об этом уже неоднократно говорилось, и она будет исключительно добровольной»,

— подтвердил Песков.

Он отметил, что не знает точные даты начала вакцинации, но убежден, что все произойдет очень скоро. Представитель Кремля добавил, что в России уже начали производить препарат и их будут выпускать с каждым днем все больше, чтобы хватило всем.

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