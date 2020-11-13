Песков считает, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в ближайшее время

Песков считает, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в ближайшее время
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Он добавил, что никого не станут принуждать делать прививку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне смогут привиться от коронавируса в ближайшие месяцы. Он подчеркнул в интервью телеканалу RT, что вакцинация будет добровольной.

«Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной, об этом уже неоднократно говорилось, и она будет исключительно добровольной»,

— подтвердил Песков.

Он отметил, что не знает точные даты начала вакцинации, но убежден, что все произойдет очень скоро. Представитель Кремля добавил, что в России уже начали производить препарат и их будут выпускать с каждым днем все больше, чтобы хватило всем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главные признаки коронавируса: ученые выделили 7 групп симптомов Covid-19. Согласно данным в статье научного журнала Allergy, Специалисты изучили биоматериалы и установили, что некоторые симптомы связаны между собой и образуют семь групп.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцинация дмитрий песков коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Малкома, Азмуна, Дриусси и Ерохина могут допустить к матчу с «Ахматом»
В Петербурге за неделю оштрафовали более 150 «безмасочников»
Жители Нагорного Карабаха сжигают свои дома
«Россия» следует требованиям Роспотребнадзора, защищая пассажиров ...
Роспотребнадзор приостановил работу компании, кормившей учеников школы в ...
Мошенник продал 89-летней петербурженке «чудо-массажер»
Песков считает, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в ...
В Петербургском метрополитена обновили 30% подвижного состава