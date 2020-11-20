Эксперты заявили о вредности стеклянных бутылок для экологии

Они отмечают, что на производство таких бутылок тратится слишком много ресурсов.

Ученые решили выяснить, какие упаковки для напитков вреднее всех остальных. Своими наблюдениями они поделились в исследовании, опубликованном в Dailymail.

Многие убеждены во вреде пластика, но не задумываются, как опасно производство стеклянных тар. Ученые уверяют, что пластик действительно плох для окружающей среды, но изготовление стеклянных бутылок наносит большой удар природе. Стекло долговечно и долго разрушается, оставляя после себя микропластик.

Эксперты призывают людей использовать бутылки несколько раз, чтобы минимизировать наносимый вред.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге появятся новые экологичные автобусы на дорогах. Каждый из 27 автобусов рассчитан на 100 пассажиров, имеет низкий пол, приспособлен для маломобильных пассажиров, оборудован зарядными устройствами для телефонов.