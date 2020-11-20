Бузова попросила прощения у младшей сестры

Бузова попросила прощения у младшей сестры
Бузова заявила, что не смогла уберечь сестру. Фото: Instagram

Певица считает, что должна была лучше беречь свою родственницу.

Певица Ольга Бузова прокомментировала новость о том, что ее младшая сестра Анна перенесла инсульт. Своими эмоциями артистка поделилась в Instagram-аккаунте.

Телеведущая написала, что за последние дни узнала очень много о болезни: читала статьи в интернете и общалась с врачами. Бузова отметила, что они с Аней иногда ссорятся и потом не помнят, что стало причиной. При этом певица убеждена, что для нее нет ближе и роднее человека.

«В трудных ситуациях мы всегда рядом»,

— написала Бузова.

Напоминаем, что некоторое время сестры были в ссоре и поклонники гадали, что стало причиной их конфликта. Есть мнение, что Анна оскорбилась, когда Бузова купила ей билет на самолет в эконом-класс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова упала в обморок во время тренировки. Выяснилось, что певица катается, превозмогая боль, так как у нее выбито ребро.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инстаграм инсульт ольга бузова


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Асмус станцевала для подписчиков стриптиз
Бузова попросила прощения у младшей сестры
В Мурино после ДТП затруднено движение
Эксперты заявили о вредности стеклянных бутылок для экологии
Баскетбольный «Зенит» обыграл «Альбу»
Выбрана елка, которая украсит московскую площадь на Новый год
Эксперты обнаружили необычное свойство прививки от гриппа
BTS завоевала интернет новым альбомом