Бузова попросила прощения у младшей сестры

Певица считает, что должна была лучше беречь свою родственницу.

Певица Ольга Бузова прокомментировала новость о том, что ее младшая сестра Анна перенесла инсульт. Своими эмоциями артистка поделилась в Instagram-аккаунте.

Телеведущая написала, что за последние дни узнала очень много о болезни: читала статьи в интернете и общалась с врачами. Бузова отметила, что они с Аней иногда ссорятся и потом не помнят, что стало причиной. При этом певица убеждена, что для нее нет ближе и роднее человека.

«В трудных ситуациях мы всегда рядом»,

— написала Бузова.

Напоминаем, что некоторое время сестры были в ссоре и поклонники гадали, что стало причиной их конфликта. Есть мнение, что Анна оскорбилась, когда Бузова купила ей билет на самолет в эконом-класс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова упала в обморок во время тренировки. Выяснилось, что певица катается, превозмогая боль, так как у нее выбито ребро.