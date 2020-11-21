Супруга Семака рассказала о сложностях в воспитании приемной дочки

Семак было непросто справляться с девочкой, но она не опустила руки. Фото: скриншот Instagram

Семак было непросто справляться с девочкой, но она не опустила руки. Фото: скриншот Instagram

Женщина призналась, что с девочкой часто возникали какие-то проблемы.

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, с какими сложностями столкнулась при воспитании приемной дочки Тани. К слову, ребенок – восьмой в семье. Подробностями женщина поделилась в Instagram-аккаунте.

Семак считает, что прежде чем усыновлять ребенка, нужно понять: это почти всегда непросто и надо быть готовым ко всему. Несколько раз Анна была как будто готова сдаться. Девочка много ругалась матом, воровала, дралась, что-то ломала и много чего еще. Потребовалось время, чтобы перевоспитать девочку, но после этого были выявлены другие проблемы. Так, Таня страдала из-за низкой самооценки. Анна вспоминает, как девочка билась головой об пол и плакала, так как считала себя некрасивой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочери Семака заболели коронавирусом. Супруга главного тренера «сине-бело-голубых» получила отрицательный результат теста.