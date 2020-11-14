Дочери Семака заболели коронавирусом

Супруга главного тренера «сине-бело-голубых» получила отрицательный результат теста.

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала, что у их дочерей выявили коронавирус. Девочки сдали анализы и получили положительные результаты. Об этом она написала в Instagram.

Сама Анна тоже на всякий случай сдала тест и не один, но получает пока отрицательные результатеы. При этом она жалуется на головную боль и слабость. У девочек тем временем высокая температура, кашель и потеря обоняния.

Напоминаем, что супруги воспитывают восьмерых детей, одна из девочек является удочеренной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. За последние сутки в Петербурге зафиксировано 1852 новых случая коронавируса.