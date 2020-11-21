Названа причина неудач Бузовой на «Ледниковом периоде»

Бузова пока остается в проекте, хотя у нее есть некоторые проблемы. Фото: скриншот Instagram

Бузова пока остается в проекте, хотя у нее есть некоторые проблемы. Фото: скриншот Instagram

Певице могут мешать ее длинные ноги.

Вольфганг Черни прокомментировал возможную причину неудач певицы Ольги Бузовой на льду в шоу «Ледниковый период». Он предположил, что звезде сложно из-за высокого роста.

Актер считает, что с миниатюрной фигуристкой намного проще кататься и делать различные поддержки. С Бузовой сложнее, и это сказывается на конечном результате. Такое же мнение выражали ведущие проекта Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Также нельзя забывать о страхе Бузовой, которая только ради шоу встала на коньки. Она отмечала, что ей приходится переступать через себя, чтобы подготовить номер. Певица не раз заявляла, что для каждый успех – уже большая победа. Ей бы хотелось, чтобы жюри замечали прогресс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова рассказала, кто покинет «Ледниковый период».