МЧС предупредило о возможных авариях в Ленобласти из-за непогоды

Региональное управление МЧС предупредило о повышенном риске аварийных ситуаций на дорогах в Ленобласти. Спасатели предупреждают, ДТП возможны в ближайшие дни.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 ноября ночью и утром местами в Ленинградской области ожидаются сильный снег, мокрый снег. В отдельных районах прогнозируются метели. Утром и днем местами ожидаются налипание мокрого снега и гололед.

Ночью и утром ожидаются будет дуть сильный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду, а днем местами 15 метров в секунду. Кроме того, в воскресенье, 22 ноября будет сложная обстановка из-за плохой видимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса фуры. По данным следствия, 22-летний житель Белоруссии, управляя микроавтобусом Renault Master, не справился с управлением и выехал на «встречку