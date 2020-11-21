В Гидрометцентре обещают тепло в Петербурге на предстоящей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящей неделе в Петербурге ожидается тепло.

По его словам, атлантические воздушные массы принесут в европейскую часть России температуры около и выше нормы, сообщает РИА «Новости».

К середине следующей недели вся территория страны окажется под воздействием атлантических воздушных масс. На европейской части температура ожидается около и выше нормы.

Незадолго до этого синоптики предупреждали об аномальном холоде на юге Европейской России. Это объяснялось приходом холодного воздуха из Средней Азии. В то же время теплые воздушные массы поступали на северо-запад европейской части России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице после первого снега, погода подарит жителям города рекордный теплый день в середине ноября. Температура воздуха будет существенно выше нормы. Погода будет формироваться в городе 19 ноября теплым сектором циклонического вихря.