В Гидрометцентре обещают тепло в Петербурге на предстоящей неделе

В Гидрометцентре обещают тепло в Петербурге на предстоящей неделе
В Петербурге ожидается тепло. Фото: unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящей неделе в Петербурге ожидается тепло.

По его словам, атлантические воздушные массы принесут в европейскую часть России температуры около и выше нормы, сообщает РИА «Новости».

К середине следующей недели вся территория страны окажется под воздействием атлантических воздушных масс. На европейской части температура ожидается около и выше нормы.

Незадолго до этого синоптики предупреждали об аномальном холоде на юге Европейской России. Это объяснялось приходом холодного воздуха из Средней Азии. В то же время теплые воздушные массы поступали на северо-запад европейской части России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице после первого снега, погода подарит жителям города рекордный теплый день в середине ноября. Температура воздуха будет существенно выше нормы. Погода будет формироваться в городе 19 ноября теплым сектором циклонического вихря.

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