Стали известны условия для повторного заражения коронавирусом

Стали известны условия для повторного заражения коронавирусом
Сейчас наблюдается рост заболеваемости. Фото: Pixabay

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что повторные случаи заражения коронавирусом случаются редко, однако такие случаи есть.

Врач отметил, люди повторно заболевали в случае таких тяжелых болезней, которые ухудшают работу иммунной системы, при онкологии, а также приеме иммунодепрессантов, сообщает «Вечерняя Москва».

Он призвал не бояться повторного заражения коронавирусом при отсутствии других проблем со здоровьем. По его словам, в случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть.

«По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным», — добавил врач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американские и британские врачи назвали несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о ранней стадии заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Специалисты отметили, что у почти 20% инфицированных COVID-19 происходят некоторые проблемы с пищеварением.

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