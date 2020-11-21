В ночной клуб на Дунайском проспекте после 23:00 нагрянула полиция

В итоге были задержаны около десяти человек. Фото: Pixabay

В итоге были задержаны около десяти человек. Фото: Pixabay

В ночь на 21 ноября один из ночных клубов, который находится на Дунайском проспекте в Петербурге, посетили полицейские.

Заведение было открыто после 23:00, несмотря на запрет.

Как рассказали, очевидцы полицейские пришли в клуб не только проверить режим работы клуба. По словам некоторых посетителей, они искали там наркотиками. Причиной вызова полицейских стала драка.

«Все было хорошо, я маску надевал, все танцевали. Пришли полицейские и прекратили веселье», — рассказала одна из гостей клуба, сообщает «Пятый канал».

В итоге были задержаны около десяти человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) совместно со специалистами СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) освободили нежилое помещение, незаконно занимаемое баром-кальянной.