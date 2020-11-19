ККИ выселил бар «Дымный Джонни» на Лиговском за незаконное использование помещения

В четверг, 19 ноября, сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) совместно со специалистами СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) освободили нежилое помещение, незаконно занимаемое баром-кальянной.

После проверки, проведенной на Лиговском проспекте, 64-66, выяснилось, что помещение площадью 120 «квадратов» на цокольном этаже используется без разрешения — последний арендатор накопил долг около 1 млн рублей. Пользователя уведомили о необходимости добровольно освободить залы, однако бар проигнорировал эту информацию.

Недавно заведение уличили в еще одном крупном нарушении: во время профилактического рейда в кальянной обнаружили посетителей после 23 часов вечера, что сейчас запрещено в рамках борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, сотрудники работали без средств индивидуальной защиты. Теперь бару придется в принудительном порядке покинуть помещение, принадлежащее городу, а также ответить за несоблюдение антиковидных мер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на выходных ККИ выявил 21 заведение, игнорирующее запрет на прием посетителей после 23 часов.