Инспекторы ККИ и полиция проверили работу общепитов в центре Петербурга после 23 часов

Инспекторы ККИ и полиция проверили работу общепитов в центре Петербурга после 23 часов
Запрет на работу объектов общественного питания в период с 23 часов вечера до 6 часов утра установлен в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Фото: пресс-служба ККИ

В ночь с 13 на 14 ноября в центре Северной столицы прошел очередной рейд по выявлению заведений, принимающих посетителей по 23 часов, несмотря на официальный запрет.

В проверке участвовали инспекторы Комитета по контролю за имуществом Петербурга, полицейские и сотрудники Роспотребнадзора. Внимание властей в этот раз привлекли точки общепита в Центральном, Адмиралтейском и Московском районе города. По итогам мероприятие вывили 21 заведение, игнорировавшее запрет на прием посетителей после 23 часов. Всем нарушителям грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

Среди кафе, игнорирующих постановление правительства, такие заведения как «Аль Капоне» на улице Жуковского, «Продукты-бар» на Большой Конюшенной, «Булочная №89» на Лиговском проспекте и многие другие. Помимо прочего, у некоторых кафе и баров не было QR-кодов, необходимых для работы во время пандемии, а сотрудники пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

Фото: пресс-служба ККИ
Фото: пресс-служба ККИ
Фото: пресс-служба ККИ
Фото: пресс-служба ККИ
Фото: пресс-служба ККИ

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о жизни на Рубинштейна, в эпицентре споров о барной жизни и платной парковке.

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