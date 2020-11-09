Страсти улицы Рубинштейна: бары работают ночью, а платная парковка вызывает вопросы у жителей

К спорам вокруг улицы Рубинштейна прибавился еще один. Его предметом стала платная парковка, которую собираются организовать в декабре. Между тем, у горожан по-прежнему остались вопросы к запрету движения по улице в выходные, а также к ограничению работы заведений ночью, которое регулярно продолжают нарушать владельцы баров.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры заявил, перечень улиц, где работает платная парковка, в декабре пополнит и улица Рубинштейна.

Смольный таким образом собирается решить проблему парковочного пространства и урегулировать хаотичные потоки машин. На улице организуют 104 платных парковочных места и 11 бесплатных.

Платной парковка будет с 8 утра до 20 часов. Платить, правда меньше, придется и местным жителям. Для них стоимость парковочного разрешения составит 1800 рублей в год.

Местные жители считают, что проблему запаркованной улицы Рубинштейна таким образом не решить.

«Парконы мониторят только платные места, на предмет их оплаты. На автомобили, запаркованные вне этих мест и в нарушение правил ПДД, им плевать. То есть автомобили, брошенные на тротуарах и перед арками домов, не только никуда не исчезнут, их станет больше», — пишет местный житель в социальной сети «ВКонтакте».

Местные жители также отмечают: улица Рубинштейна постоянно заставлена грузовиками, которые доставляют продукты в заведения. Такие автомобили, по их мнению, продолжал парковаться бесплатно и закрывать проезд, а второй ряд припаркованных авто так и останется.

Некоторые при этом отмечают: ситуация с пробками и парковками на соседних улицах только усугубится.

Спор вокруг парковки стал одним из многих, которые коснулись улицы Рубинштейна за последние недели.

Так, горожане уже высказывали недоверие к организации пешеходной зоны на улице по выходным. По их словам, правило регулярно нарушают, а пробки продолжают собираться. К слову, на фоне высказываний горожан полиция провела рейд на улице в поисках арендаторов, которые незаконно сдают квартиры.

Недовольство горожан вызывает и запрет на работу заведений после 23-х часов, а, точнее, контроль за его соблюдением. Местные жители неоднократно отмечали: бары и рестораны на Рубинштейна продолжают «гудеть» по ночам.

Их слова нашли подтверждение во время рейда комитета по контролю за имуществом, который прошел в ночь с 6 на 7 ноября. На Рубинштейна работали шесть заведений.