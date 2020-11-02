Работающие бары и машины на дороге: что творилось на Рубинштейна в эти выходные

Кажется, что самую ресторанную улицу Петербурга стороной обходят все запреты и ограничения. Что ни выходной – местные жители жалуются на массу нарушений. Этот уикеанд исключением не стал. Горожане натыкались на работающие бары, которые должны быть закрыты после 23-х часов, и на машины там, где по выходным должны быть только пешеходы.

Новости о комендантском часе на улице Рубинштейна местные жители с самого начала приняли скептически, хоть и с надеждой. Изменения предполагают, что заведения общественного питания в Северной столице будут закрываться после 23-х. Владельцы ресторанов и баров в восторг не пришли – 50% выручки за неделю они получают в пятницу и субботу после 23-х часов.

Все надежды жителей Рубинштейна развеялись с вступлением ограничений в силу. Улица уже не «гудит», как летом, но некоторые бары по-прежнему принимают постояльцев после 23-х часов.

«Уважаемые соседи, очевидно, что ночные предприятия общественного питания в эти выходные продолжали втихую работать», — пишут жители в социальной сети «ВКонтакте». К постам подобного рода горожане прикрепляют фото и видео с работающими заведениями.

Как писала gazeta.spb.ru, в ночь на 30 октября, чиновники Смольного искали нарушителей в центре Петербурга. На Рубинштейна тогда работали только три заведения. Впрочем, и время было не самое популярное – рабочая неделя еще не завершилась.

В преддверии выходных полиция пообещала следить за дорожной ситуацией на Рубинштейна. Напоминаем, что на Рубинштейна нельзя оставлять машины в выходные дни с 22:00 до 8 утра. В праздничные дни движение запрещено 24 часа в сутки.

Проблемы, судя по всему, есть и с соблюдением таких ограничений.

«Да всем плевать. Знаки поставили и что толку? Машины как ехали так и едут», — заметил один из местных жителей, комментируя ситуация на улице Рубинштейна в эти выходные.

Кстати, такие изменения местных жителей в восторг не привели. По их словам, ограничение движения вызывает множество вопросов. Примечательно, что на фоне их возмущений полиция решила поискать на улице Рубинштейна собственников, которые незаконно сдают квартиры в аренду.