Рубинштейна и Думской устроили ночную проверку

Рубинштейна и Думской устроили ночную проверку
В Петербурге прошла проверка заведений. Фото: пресс-служба ККИ

В Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом прошлись с ночной проверкой по заведениям в центре Северной столицы. Искали тех, кто работает после 23-х часов.

В Петербурге прошла проверка заведений. Фото: пресс-служба ККИ

Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает комитет по контролю за имуществом.

Прошедшей ночью чиновники прошли по улицам Рубинштейна, Думской, Белинского, Маяковского, Некрасова, Восстания, Ломоносова и Жуковского. Всего успели проверить более ста объектов. В 13 нашли нарушения.

В Петербурге прошла проверка заведений. Фото: пресс-служба ККИ

При этом на Рубинштейна выявили три нарушения, а на Думской – одно.

В Петербурге прошла проверка заведений. Фото: пресс-служба ККИ

Ранее gazeta.spb.ru писала о профилактическом рейде в ночь на 26 октября. В этот день в в Северной столице вступил в силу закон, обязывающий все развлекательные заведения, — кафе, бары, рестораны, — закрываться после 23:00. Меры были введены для противодействия распространению коронавируса. В Петербурге с начала пандемии выявили более 60 тысяч заболевших.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заведения новости спб проверка улица рубинштейна


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге скончался музыкальный руководитель Михайловского театра ...
Демоны в юбках и мальчик-мышь: в России прошла премьера «Ведьм» с Энн Хэтэуэй
Заболевшая COVID-19 санитарка подала в суд на центр имени Вредена
В Ленобласти почтут память погибших в авиакатастрофе над Синаем
Вышел новый тизер хоррора «Хэллоуин убивает» от Universal Pictures
Рубинштейна и Думской устроили ночную проверку
Статистика крематория Петербурга по смертности от коронавируса опровергает ...
Подорожание проезда в маршрутках, фейки про «дистанционку» и ...