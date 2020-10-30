Рубинштейна и Думской устроили ночную проверку

В Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом прошлись с ночной проверкой по заведениям в центре Северной столицы. Искали тех, кто работает после 23-х часов.

Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает комитет по контролю за имуществом.

Прошедшей ночью чиновники прошли по улицам Рубинштейна, Думской, Белинского, Маяковского, Некрасова, Восстания, Ломоносова и Жуковского. Всего успели проверить более ста объектов. В 13 нашли нарушения.

При этом на Рубинштейна выявили три нарушения, а на Думской – одно.

Ранее gazeta.spb.ru писала о профилактическом рейде в ночь на 26 октября. В этот день в в Северной столице вступил в силу закон, обязывающий все развлекательные заведения, — кафе, бары, рестораны, — закрываться после 23:00. Меры были введены для противодействия распространению коронавируса. В Петербурге с начала пандемии выявили более 60 тысяч заболевших.