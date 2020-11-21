Фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом

Фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом
Евгения Медведева. Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Mash.

До этого двукратная чемпионка мира сдала два отрицательных теста на COVID-19, но симптомы заражения не прошли.

Спустя пару дней Медведева снова прошла тестирование, которое на этот раз показало положительный результат. Теперь 21-летняя фигуристка будет находиться на двухнедельной самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе.

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Фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом
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