Фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом

Фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Mash.

До этого двукратная чемпионка мира сдала два отрицательных теста на COVID-19, но симптомы заражения не прошли.

Спустя пару дней Медведева снова прошла тестирование, которое на этот раз показало положительный результат. Теперь 21-летняя фигуристка будет находиться на двухнедельной самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе.