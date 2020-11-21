Петербуржцы голосуют за продажу алкоголя до 23 часов

Жители города не против, чтобы алкоголь продавали до 23:00 Фото: Pixabay

Жители города не против, чтобы алкоголь продавали до 23:00 Фото: Pixabay

Промежуточные результаты опроса опубликовал депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок.

Голосование о продлении времени продажи алкоголя до 23:00 в магазинах города появилось на официальной странице депутата «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram.

На данный момент в опросе приняли участие 9 709 жителей города. За продажу алкоголя до 23:00 проголосовали более 6 тыс. петербуржцев. Это 61,8% от всех голосов.

Против данной идеи выступили 3 237 жителей Северной столицы. Это 33,3%.

Также есть те, кто не определились с выбором, – 470 человек или 4,8%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России с начала следующего года вырастут минимальные цены на алкоголь. В 2021 году планируется повышение цен на водку, коньяк и шампанское.