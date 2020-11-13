В России вырастут минимальные цены на алкоголь с начала 2021 года

В России вырастут минимальные цены на алкоголь с начала 2021 года
Алкоголь подорожает уже 1 января 2021 года. Фото: Pixabay

Водка, коньяк и шампанское подорожают с 1 января.

В России планируется повышение цен на водку, коньяк и шампанское. Об этом сообщается в приказе Минфина РФ, который опубликовали на официальном портале правовой информации.

Если сейчас минимальная цена за пол-литра водки составляет 243 рубля, то с 1 января 2021 года она будет стоить 230 рублей. Коньяк вместо 433 рублей обойдется в 446 рублей, а бутылку шампанского можно будет продавать минимум за 169 рублей, а не 164, как сейчас.

Приказ будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует очередное повышение цен на автомобили с 18 ноября. Изменения коснутся всех моделей LADA, за исключением внедорожника Niva.

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