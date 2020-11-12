«АвтоВАЗ» планирует очередное повышение цен на автомобили с 18 ноября

&#171;АвтоВАЗ&#187; планирует очередное повышение цен на автомобили с 18 ноября
Фото: pixabay.com

Отечественный производитель «АвтоВАЗ» собирается в шестой раз за год поднять цены на автомобили модельного ряда LADA.

Изменения коснутся всех моделей LADA, за исключением внедорожника Niva. Стоимость автомобилей обновится с 18 ноября, информирует портал «Лада Онлайн». В среднем, рост цен на продукцию российского автопрома составит 1%. За год «АвтоВАЗ» уже пять раз менял ценники на свои авто.

Так, базовая комплектация популярного седана Lada Granta теперь обойдется не в 483 900 рублей, а в 488 900 рублей, универсал Largus в аналогичной сборке подорожает с 645 900 рублей до 653 900 рублей, а трехдверная Lada 4×4 будет стоить не 581 900 рублей, 587 900 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России запустили продажи обновленной линейки машин «АвтоВАЗа». Это внедорожники, разработанные на базе LADA 4х4.

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