В Петербурге бесплатные лекарства от Covid-19 пациентам начнут выдавать с 23 ноября

Со следующей недели в Северной столице начнут выдавать бесплатные лекарства больным с коронавирусной инфекцией при амбулаторном лечении. Получить препараты смогут порядка 26 тыс. пациентов.

Как сообщает комитет по здравоохранению Петербурга, выдача препаратов стала доступной после выделения городу 203 млн рублей на из закупку из федерального бюджета.

«В зависимости от тяжести заболевания стоимость препаратов составит от 3 до 16 тысяч рублей. Медработник будет выдавать их при первом посещении при клинических симптомах COVID-19. При этом дожидаться результатов мазка на коронавирус не нужно. Также препараты получат пациенты, которые выписаны из стационара на долечивание», – говорится в сообщении комитета.

Кроме этого, препараты будут соответствовать Временным методическим рекомендациям Минздрава по лечению коронавируса. Для каждой степени тяжести – тяжелой и легкой формы – прописаны отдельные схемы.

Таким образом, в список препаратов для выдачи входят жаропонижающие, антибактериальные препараты, противовирусные, антикоагулянты и гормоны.

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