Территорию около Верхнего Суздальского озера благоустроят к 2022 году

Работы начались в 2020 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает Смольный, в субботу, 21 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов проверил, как выполнено благоустройство у южной стороны озера.

Отмечается, что на этой территории посадили деревья, кустарники, разбили газоны. Установлены велопарковки. Появились пешеходные дорожки, зоны для пикника, видовые площадки. Также на пляже оборудованы новые кабинки для переодевания, сделан навес от солнца, установлены качели и пост охраны.

В целом, работы по благоустройству и созданию общественных пространств будут проводится поэтапно в 2020-2022 годах. В настоящий момент ведутся работы по разработке и согласованию документации на комплексное благоустройство территории, прилегающей к Нижнему Большому Суздальскому озеру.

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