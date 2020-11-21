В петербургской городской больнице №2 ремонтируют здание пищеблока

Больница № 2 открыта в 1993 году. Сегодня это крупный многопрофильный центр на 1205 коек. Фото: Pixabay

Больница № 2 открыта в 1993 году. Сегодня это крупный многопрофильный центр на 1205 коек. Фото: Pixabay

Ремонтные работы проинспектировал губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках рабочего объезда Выборгского района.

Как сообщают в Смольном, на ремонт пищеблока в здании многопрофильной городской больницы №2 выделено около 83 млн рублей. На сегодняшний день демонтированы полы и перегородки, обустроены черновые полы в подвальных помещениях.

Завершить капитальный ремонт кровли здания планируют 15 декабря. Кроме этого, к данному сроку будет подготовлено помещение для аппарата компьютерной томографии.

Напомним, что с 11 ноября больница №2 принимает больных с коронавирусом. Для них отведено 660 койко-мест. Также предусмотрена система подачи кислорода на 672 точки. Установлены аппараты ИВЛ – 86 штук.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Елизаветинская больница выплатит 100 тыс. рублей за коронавирусные нарушения.