В петербургской городской больнице №2 ремонтируют здание пищеблока

Ремонтные работы проинспектировал губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках рабочего объезда Выборгского района.
Как сообщают в Смольном, на ремонт пищеблока в здании многопрофильной городской больницы №2 выделено около 83 млн рублей. На сегодняшний день демонтированы полы и перегородки, обустроены черновые полы в подвальных помещениях.
Завершить капитальный ремонт кровли здания планируют 15 декабря. Кроме этого, к данному сроку будет подготовлено помещение для аппарата компьютерной томографии.
Напомним, что с 11 ноября больница №2 принимает больных с коронавирусом. Для них отведено 660 койко-мест. Также предусмотрена система подачи кислорода на 672 точки. Установлены аппараты ИВЛ – 86 штук.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Елизаветинская больница выплатит 100 тыс. рублей за коронавирусные нарушения.