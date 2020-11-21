В Московском районе начали бесплатно выдавать лекарства пациентам с Covid-19

В Московском районе начали бесплатно выдавать лекарства пациентам с Covid-19
В Петербурге начинают выдавать бесплатные лекарства больным с коронавирусом. Фото: Pixabay

Петербург получил 203 млн рублей из федерального бюджета на медикаменты для больных коронавирусом. Первым выдавать бесплатные лекарства начал Московский район.

Информация об этом появилась в официальной группе района в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 21 ноября.

Отмечается, что лекарства смогли получить пациенты поликлиники №21. Также в ближайшее время препараты станут доступны и больным других больниц района. Следующие в очереди пациенты больниц №48 и №51.

Напомним, что выделенные средства из федерального бюджета, направлены в равной степени на все районы Петербурга. Получить лекарства может каждый пациент с коронавирусом, который лечится от инфекции в домашних условиях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бесплатные лекарства от коронавируса в Петербурге начнут выдавать пациентам на дому 23 ноября. Получить препараты смогут 26 тыс. больных жителей города.

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