Многие россияне не собираются смотреть «Новогодний огонек»

40% граждан отметили, что не хотят смотреть новогодние концерты.

Россияне рассказали, как относятся к «Новогоднему огоньку». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Выяснилось, что включить телевизор в новогоднюю ночь собираются 44% граждан, но только 12% из них будут смотреть новогоднюю передачу. Остальные включат телевизор для фона. 38% россиян и вовсе отказываются смотреть какие-либо программы.

Отмечается, что к «Новогоднему огоньку» в основном относятся положительно женщины. Обычно телезрителям больше 45 лет. Что касается молодежи, то половину подобные передачи вообще не интересуют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что выбрана елка, которая украсит московскую площадь на Новый год. 25-метровой красавице почти сотня лет.