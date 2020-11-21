В мире за сутки заболели коронавирусом 600 тысяч человек

В мире за сутки заболели коронавирусом 600 тысяч человек
Количество зараженных коронавирусом растет с каждым днем. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Чаще всего заболевают жители Европы.

В мире за сутки зарегистрировали 640 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов зафиксировали 11,7 тысяч. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что большинство зараженных проживают в Европе, а также в Северной и Южной Америке. На данный момент общее количество людей, успевших заболеть коронавирусом, составляет 57,2 миллиона, из них скончались 1,3 миллиона.

Тем временем в России количество заболевших перевалило за два миллиона, погибли более 35,7 тысяч граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге бесплатные лекарства от Covid-19 пациентам начнут выдавать с 23 ноября.

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