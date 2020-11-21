Браконьер распотрошил молодого лебедя под Гатчиной

Браконьер распотрошил молодого лебедя под Гатчиной
Лебедь прилетел на водоем в начале ноября. Фото: Pixabay

Птицу нашли мертвой возле водоема.

В Гатчинском районе обнаружили мертвого лебедя, в смерти которого явно виноват человек. Об этом пишет Online47. О страшной находке рассказал биолог Сергей Лобанов, он увидел бездыханную птицу в кустах на берегу водоема недалеко от поселка Новый Свет.

Эксперт убежден, что в птицу стреляли мелкой дробью, а затем переломали ему крылья, хвост и шею. Биолог считает, что лебедя убили несколько дней назад, так как раны еще пока свежие. Он отмечает, что инцидент произошел после закрытия осенней охоты на водно-болотную дичь. Лобанов отметил, что птицы появилась на водоеме совсем недавно – в начале ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленинградском зоопарке у лебедей Руслана и Людмилы появился птенец.

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