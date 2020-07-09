В Ленинградском зоопарке у лебедей Руслана и Людмилы появился птенец

Посмотреть на малыша можно во внешнем вольере павильона "Тропический дом" рядом с козлиной горкой. Фото: vk.com/spbzoopark

Посмотреть на малыша можно во внешнем вольере павильона "Тропический дом" рядом с козлиной горкой. Фото: vk.com/spbzoopark

Малыш появился на свет в воскресенье, 5 июля.

О радостном событии рассказали работники Ленинградского зоопарка в группе зверинца в социальной сети «Вконтакте». Самка по имени Людмила сидела на гнезде в течение 40 дней, начиная с 27 мая. Все это время рядом с ней находился самец Руслан, который обеспечивал безопасность самке и их будущему птенцу.

Недавно, сотрудники зоопарка заметили скорлупки, которые находились уже вне гнезда, и поняли, что птенец появился на свет. Как только юный пернатый вылупился из яйца, он постоянно находился возле своей мамы, поэтому сотрудники зоопарка лишь иногда могли увидеть его клювик. Но уже на третий день, он сделал свои первые самостоятельные шаги в этом мире. Однако, полностью перестанет зависеть от мамы, птенец станет приблизительно в 3 года. А пока что, он будет расти и развиваться рядом со своей семьей.

Стоит напомнить, что лебеди — самые преданные птицы. Не зря они считают символами счастья и привязанности. Образуя пару, пернатые хранят свою верность до конца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградский зоопарк рассказал, как будет работать с 29 июня.