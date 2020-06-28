Ленинградский зоопарк рассказал, как будет работать с 29 июня

Ленинградский зоопарк рассказал, как будет работать с 29 июня
Ленинградский зоопарк открывается с 29 июня. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Ленинградский зоопарк вновь откроет свои двери для посетителей после долгого перерыва из-за коронавирусной пандемии. Это произойдет в понедельник, 29 июня.

Как рассказали в пресс-службе организации, посетители смогут попасть в зоопарк и прогуляться по нему только в масках. При этом зоопарк решил повременить с открытием аттракционов, также будут недоступны кормление и прогулки с животными. Кроме того, в зоопарк будут пускать не более 3 тысяч человек одновременно, сообщает ТАСС.

При этом посетители смогут попасть только в экзотариум, остальные же павильоны пока будут закрыты, поскольку все животные будут находиться на улице. Для посетителей будут продавать еду на улице — можно будет подкрепиться пышками, мороженым и сладкой ватой. Кафе, которое находится в помещении, будет закрыто.

Также стало известно, что работники зоопарка будут проводить регулярную дезинфекцию: будут протираться стекла и перила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открываются парки, скверы и летние кафе.

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