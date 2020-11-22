Номер Бузовой выложили в свободный доступ

Бузова записала сториз, на которых почти что плачет. Фото: скрин YouTube

Бузова записала сториз, на которых почти что плачет. Фото: скрин YouTube

Артистка призналась, что ей надоели звонки от незнакомцев.

Певица и телеведущая Ольга Бузова эмоционально высказалась о том, что кто-то опубликовал ее номер телефона в интернете. Своим мнением на этот счет она поделилась в Instagram-аккаунте. Звезда отметила, что почти что плачет из-за случившегося, потому что ей постоянно звонят незнакомцы. Бузова не понимает, когда ей звонят родные и близкие, а когда – очередные шутники.

Артистка поделилась скриншотов, на котором видны последние вызовы. Она написала, что шокирована и не понимает, зачем ее атаковали. Также Бузова получает эротические фотографии. Теперь певица планирует сменить номер.

«Люди, очнитесь, пожалуйста! Как мы можем жить в этой стране, если вы просто нарушаете личное пространство и делаете такое, что даже врагу не пожелаешь?»

— возмутилась певица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывший друг Манукяна считает, что блогер использует Бузову.