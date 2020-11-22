В Москве из-за коронавируса скончались 75 пациентов

Общее количество случаев заражения достигло отметки в 8303.

В Москве за последние сутки скончались 75 пациентов. Каждый перед этим получил положительный результат теста на коронавирус, также у граждан стоял диагноз «пневмония». Об этом 21 ноября сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли 8303 человека. На данный момент в стране успели заболеть более 2,06 миллионов человек. Выздоровели 1,58 миллиона россиян, летальных исходов – более 35,7 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге бесплатные лекарства от Covid-19 пациентам начнут выдавать с 23 ноября. Получить препараты смогут порядка 26 тыс. пациентов.