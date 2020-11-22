В Петербурге на карантине остаются 2855 человек

На карантине находится 2376 человек. Фото: Baltphoto

На карантине находится 2376 человек. Фото: Baltphoto

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 38023 человека.

На карантине находится 2376 человек. Из них 82 – в обсерваторе, 672 — на самоизоляции, 1622 человека – контактные, сообщили утром 22 ноября в администрации Петербурга.

Обработано 574 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 983 петербургских волонтера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.