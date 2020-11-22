Петербургские сады и скверы закрыли из-за сильного ветра

Из-за непогоды власти Петербурга приняли решение временно закрыть городские сады и скверы, чтобы избежать потенциальных происшествий.

Посетители не смогут попасть в Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.

Запрет на посещение садов и скверов будет действовать до отмены штормового предупреждения, сообщили в городском комитете по благоустройству.

По прогнозу синоптиков, на город надвигается юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с утра в городе пройдет мокрый снег, местами даже метель. Днем город захватят дожди, а сопровождаться все это будет сильным ветром до 20 метров в секунду.