Пандемия коронавируса стала причиной роста числа инсультов в Петербурге

Пандемия коронавируса стала причиной роста числа инсультов в Петербурге
Для помощи пациентам с инсультом в Петербурге функционируют 16 сосудистых центров. Фото: pixabay

Председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец на своей странице «Вконтакте» затронул неожиданную проблему, спровоцированную пандемией COVID-19.

Глава ведомства отметил, что из-за коронавируса в Петербурге заметно участились случаи инсульта. Он подчеркнул, что сегодня особенно важно вовремя обратиться за медицинской помощью, поскольку промедление может быть опасно для жизни.

Ежегодно в городе на Неве регистрируют 375-415 случаев инсульта на 100 тысяч жителей. В Северной столице также работают 16 сосудистых центров, которые принимают пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. В общей сложности, они рассчитаны на 927 коек. Отметим, что всего в России каждый год случается практически 500 тысяч инсультов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге в очередной раз зафиксирован рекордный рост зараженных коронавирусом за сутки — 2 668 человек.

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