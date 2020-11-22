Врач: женщины лучше мужчин защищены от коронавируса

Подводя итог, эндокринолог заявила, что женщина находится в большей безопасности практически весь свой репродуктивный возраст, чем мужчина. Фото: pixabay

Подводя итог, эндокринолог заявила, что женщина находится в большей безопасности практически весь свой репродуктивный возраст, чем мужчина. Фото: pixabay

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова рассказала, что мужчины более уязвимы перед угрозой коронавирусной инфекции.

Наблюдения показывают, что представители сильного пола чаще заражаются коронавирусом и тяжелее его переносят, объяснила врач радио Sputnik. По словам эндокринолога, женщин природа защитила надежнее, поскольку у них есть способность вынашивать детей — для этого организм должен быть сильным.

«Природа женщину бережет сильнее, и мне, как эндокринологу, это заметно», — заявила Павлова. Она отметила, что даже жировая ткань у мужчин и женщин распределяется по-разному. У мужчин жировые отложения собираются в области живота, что является вредным для здоровья, а у женщин жир за счет перераспределения становится подкожным, более полезным.

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