ВОЗ предупреждает о возможной третьей волне COVID-19 в Европе

Европейцы не смогли предотвратить новую вспышку COVID-19 и, если не возьмут ситуацию под контроль, их ждет третья волна заболеваемости. Фото: pixabay

Европейцы не смогли предотвратить новую вспышку COVID-19 и, если не возьмут ситуацию под контроль, их ждет третья волна заболеваемости. Фото: pixabay

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что Европе угрожает третья волна коронавируса в начале 2021 года.

Представитель ВОЗ отметил, что европейским странам удалось взять под контроль первую волну COVID-19, однако предотвратить вторую вспышку государства не смогли. На данный момент, считает Набарро, Европе важно построить необходимую инфраструктуру для борьбы с коронавирусом, иначе странам угрожает третья волна заболеваний в начале 2021 года.

Сложность состоит в том, что действовать необходимо без таких радикальных методов, как локдаун, за который, по словам Набарро, приходится «платить высокую цену». В странах Восточной Азии при этом ситуация с коронавирусом оптимистичнее из-за четкой коммуникации между властями и населениями, заявил спецпосланник ВОЗ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчины более уязвимы перед угрозой коронавируса, чем женщины, ввиду особенностей здоровья.