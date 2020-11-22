Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получит рыцарское звание

Семикратный чемпион мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1» Льюис Хэмилтон будет удостоен рыцарского звания.

Как пишет The Sun, имя Хэмилтона было включено в список граждан Великобритании, которым присужден почетный титул. Ранее препятствием для получения Хэмилтоном титула были налоговые проблемы.

Действующий чемпион мира входит в число пяти тысяч самых крупных налогоплательщиков Великобритании. Не всем нравилось, что пилот «Мерседеса» входит в число пяти тысяч наиболее крупных налогоплательщиков Великобритании, но проживает в Монте-Карло.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что вторую гонку этапа «Формулы-2» в Сочи прервали из-за столкновения болидов. Столкнулись гонщики Луки Гиотто и Джек Эйткен. Одно транспортное средство успело загореться, сами гонщики не пострадали и успешно покинули место аварии.