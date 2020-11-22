На проспекте Героев девушка упала с 16-го этажа

На проспекте Героев девушка упала с 16-го этажа
Трагедия случилась у дома №26/2 по проспекту Героев. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В воскресенье, 22 ноября, на проспекте Геров в Красносельском районе Петербурга вследствие падения с высоты скончалась девушка.

О происшествии рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По словам свидетелей происшествия, девушка выпала из окна квартиры на 16-м этаже. Обстоятельства, сопутствующие трагедии, остаются неизвестными.

К сожалению, петербурженка получила травмы, не совместимые с жизнью, — оказать медицинскую помощь ей не успели. На данный момент в доме работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют подробности случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Дыбенко в Невском районе города мужчина выбросил ребенка из окна третьего этажа. О состоянии пострадавшего мальчика пока ничего неизвестно, подозреваемый заключен под стражу.

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