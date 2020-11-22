Пять машин разбились на перекрестке Кубинской и Ленинского

В Московском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить сразу пять автомобилей.

Авария случилась в ночь на понедельник, 23 ноября, на пересечении Кубинской улицы с Ленинским проспектом. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Авария из пятерых автолюбителей», — написал автор записи.

На кадрах видно, что две из машин принадлежат компании «Ситимобил». На место уже прибыли инспекторы ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

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