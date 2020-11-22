Мужчина пострадал в массовой драке со стрельбой на Казанской улице

На Казанской улице произошла перестрелка. В результате конфликта пострадал мужчина.

Инцидент случился поздним вечером воскресенья, 22 ноября, возле дома №22. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Стояла компания, потом прозвучало около 8-ми выстрелов», — написал автор записи.

Полицейские оперативно прибыли на место разбирательств, но злоумышленники тут же скрылись на автомобиле марки Hyundai Solaris.

Как сообщил ТАСС, пострадавший в конфликте получил ранения головы и травму живота, его госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали москвича, который устроил стрельбу на Московском проспекте. Зачем он открыл огонь неизвестно.