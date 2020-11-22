Угонщик попал в ДТП на Кронштадтской площади, скрываясь от полиции

Угонщик попал в ДТП на Кронштадтской площади, скрываясь от полиции
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Кронштадтской площади угонщик иномарки устроил аварию. Он скрывался от погони, но врезался в другую машину.

Дорожный инцидент случился в ночь на понедельник, 23 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, угнавшего автомобиль человека задержали инспекторы ДПС, от которых он и пытался оторваться. В комментариях пользователи добавили, что в машине было несколько человек, но задержали только одного.

Угонщика преследовали 7-8 машин ДПС. На место также прибыли скорая помощь и пожарные. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пять машин разбились на перекрестке Кубинской и Ленинского.

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