Легковушки выстроились в «паровозик» на Невском проспекте

В Петербурге на Невском проспекте произошло ДТП с участием трех машин. Транспортные средства выстроились в «паровозик».

Авария случилась вечером воскресенья, 22 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Все живы», — написал автор записи.

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить три легковых автомобиля. Машины не получили значительных повреждений. По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.

Подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кронштадтской площади угонщик иномарки устроил аварию. Он скрывался от погони, но врезался в другую машину.