СКА одержал победу над «Амуром» со счетом 5:3

Петербургские спортсмены обыграли своих соперников из Хабаровска в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра состоялась в воскресенье, 22 ноября, в «Ледовом дворце». Хоккейный клуб СКА завершил игру против хабаровского «Амура» со счетом 5:3.
«Победа в Ледовом! Долго запрягали, а потом как поехали! Спасибо всем за поддержку!», — опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте клуб СКА.
СКА помогли одержать победу Кирилл Марченко, Иван Морозов, Владислав Каменев и финн Йоонас Кемппайнен. Именно эти хоккеисты забили шайбу в ворота хабаровчан.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) намерена перенести чемпионат мира из столицы Белоруссии в столицу России.