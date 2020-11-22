СКА одержал победу над «Амуром» со счетом 5:3

СКА набрал 37 очков в 28 матчах, сейчас клуб занимает 2-е место в Западной конференции КХЛ. Фото: instagram.com/hcska

СКА набрал 37 очков в 28 матчах, сейчас клуб занимает 2-е место в Западной конференции КХЛ. Фото: instagram.com/hcska

Петербургские спортсмены обыграли своих соперников из Хабаровска в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в воскресенье, 22 ноября, в «Ледовом дворце». Хоккейный клуб СКА завершил игру против хабаровского «Амура» со счетом 5:3.

«Победа в Ледовом! Долго запрягали, а потом как поехали! Спасибо всем за поддержку!», — опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте клуб СКА.

СКА помогли одержать победу Кирилл Марченко, Иван Морозов, Владислав Каменев и финн Йоонас Кемппайнен. Именно эти хоккеисты забили шайбу в ворота хабаровчан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) намерена перенести чемпионат мира из столицы Белоруссии в столицу России.