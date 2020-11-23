Стали известны самые престижные профессии в России

Наиболее востребованными и высокооплачиваемыми остаются профессии, связанные с программированием. Фото: pixabay.com

Наиболее востребованными и высокооплачиваемыми остаются профессии, связанные с программированием. Фото: pixabay.com

Работа программистом (17%) возглавила топ наиболее престижных профессий в России. Об этом сообщает РИА «Новости» на данные HeadHunter.

Согласно исследованию, на втором месте оказалась профессия директора и топ-менеджера (13%), третье место разделили профессии президента, инженера и врача (по 4%). Депутаты и госслужащие занимают четвертую строчку (3%).

Среди наименее престижных профессий оказались уборщик (17%), продавец и кассир (13%), дворник (12%), учитель (4%).

Большинство соискателей считают, что престиж профессии определяет величина зарплаты (74%), на втором месте — уважение в обществе (58%), на третьем — польза обществу (51%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что самые высокие зарплаты в Петербурге получают топ-менеджеры — в среднем они получают 76 тыс. рублей. Высокий доход у работников в сфере добычи сырья — в месяц они могут зарабатывать около 70 тыс. рублей.