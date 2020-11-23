Дельфинарий сможет вернуться в Петербург не раньше 2024 года

В воскресенье, 22 ноября, в дельфинарии на Константиновском проспекте в Петербурге дали последнее выступление. Животных готовят к переезду.

Дельфинов ждет новый дом на берегу Чёрного моря. Возможно, они ещё вернутся в Петербург, если для них построят новое здание, рассказал 78.ru директор дельфинария Игорь Костов.

Здание на Крестовском дельфинарий полностью освободит в декабре.

Новый дельфинарий в Петербурге построят не ранее 2024 года. Смольный предложил четыре адреса для строительства нового здания. Первый адрес находится в Приморском районе южнее пересечения Долгоозерной и Парашютной улиц, второй в Петергофе на Гостилицкой улице, третий — на проспекте Ветеранов в Кировском районе, а четвертый — на Шипкинском переулке во Фрунзенском районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дельфинарий вынужден съехать из-за окончания договора аренды. Собственник бассейна не хочет его продлевать, так как здание находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте. Проект нового здания уже подготовлен и сейчас проходит экспертизу.