Дельфинарий сможет вернуться в Петербург не раньше 2024 года

Дельфинарий сможет вернуться в Петербург не раньше 2024 года
Здание на Крестовском дельфинарий полностью освободит в декабре. Фото: https://vk.com/dolphins

В воскресенье, 22 ноября, в дельфинарии на Константиновском проспекте в Петербурге дали последнее выступление. Животных готовят к переезду.

Дельфинов ждет новый дом на берегу Чёрного моря. Возможно, они ещё вернутся в Петербург, если для них построят новое здание, рассказал 78.ru директор дельфинария Игорь Костов.

Здание на Крестовском дельфинарий полностью освободит в декабре.

Новый дельфинарий в Петербурге построят не ранее 2024 года. Смольный предложил четыре адреса для строительства нового здания. Первый адрес находится в Приморском районе южнее пересечения Долгоозерной и Парашютной улиц, второй в Петергофе на Гостилицкой улице, третий — на проспекте Ветеранов в Кировском районе, а четвертый — на Шипкинском переулке во Фрунзенском районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дельфинарий вынужден съехать из-за окончания договора аренды. Собственник бассейна не хочет его продлевать, так как здание находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте. Проект нового здания уже подготовлен и сейчас проходит экспертизу.

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