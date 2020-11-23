С 23 ноября в Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения

В понедельник, 23 ноября, в Северной столице вступают в силу новые изменения правительственного Постановления №121, регулирующего действие ограничительных мер в городе во время пандемии COVID-19.

В частности, с сегодняшнего дня спортивные мероприятия проводятся без присутствия зрителей. В торговых центрах прекращают работу заведения общественного питания, а также ледовые катки. Строгие ограничения ждут и катки на открытом воздухе: раздевалки закроются, а число посетителей предстоит ограничить таким образом, чтобы на каждого человека приходилось 10 квадратных метров. На закрытых катках максимальное количество людей не должно превышать 30 человек.

Ограничения вновь затронули и без того страдающие кинотеатры: теперь заполняемость зала должна быть не более 25% от общего числа мест. Вероятно, новые меры по борьбе с коронавирусом также будут действовать до 15 января.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что госпитализации пациентов с COVID-19 и пневмонией в Петербурге за неделю снизились на 5%.