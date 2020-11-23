В петербургских ТЦ закрыли все кафе и рестораны: фоторепортаж Gazeta.SPb

Теперь в ТЦ нельзя перекусить. Фото: GazetaSPB/ Николай Овсянников

Теперь в ТЦ нельзя перекусить. Фото: GazetaSPB/ Николай Овсянников

С 23 ноября в городе ввели новые ограничения в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой.

В Санкт-Петербурге сегодня, 23 ноября, вступили в силу новые ограничения, которые должны снизить количество зараженных коронавирусом. По решению властей все точки общественного питания, расположенные в торговых центрах, были закрыты. Корреспондент Gazeta.SPb запечатлел опустевшие фуд-корты.

Напоминаем, что ограничения коснулись не только кафе и ресторанов. Теперь петербуржцы не могут посещать спортивные мероприятия и ходить на крытые катки в торговых центрах. Те катки, которые находятся на открытом воздухе, смогут работать, но на одного человека должно приходиться 10 квадратных метров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов призвал ограничить общение петербуржцев в людных местах.