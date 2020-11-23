К публикациям блогера Камнева в Telegram может быть причастно лицо из Смольного

Публикации петербургского блогера Николая Камнева в мессенджере Telegram могли редактироваться кем-то, связанным со Смольным. К такому мнению пришли пользователи, которые нашли еще одного участника канала Камнева.

На одну из публикаций обратил внимание петербургский Telegram-канал «Невский городовой». Сообщение в блоге «Камнев пишет» о статье интернет-издания Мойка78 было отредактировано неким пользователем под ником «Smolny_bot».

Текст издания был посвящен тому, что петербургские школьники на дистанционке не получат продуктовые наборы. Камнев ответил на материал в оскорбительной манере. Именно в эту публикацию правки внес пользователь «Smolny_bot», который может быть причастен, по меньшей мере, к десяти другим сообщениям в Telegram-канале Камнева.

Связан ли этот бот с петербургскими властями и какое участие они принимают в публикации личным постов Камнева, пока не известно.

Как блогер Николай Камнев приобрел известность в Петербурге, размещая в социальных сетях сообщения под ником «Фима Психопат». Некоторое время он руководил правительственным интернет-телевидением «Город+». Отметим, что контрольно-счетная палата Петербурга (КСП) обнаружила нарушения в отчетности «Город+» за 2017-2018 годы, а также полгода 2019-го года. Они, в том числе касались оплаты труда сотрудников госорганов и госучреждений, повышения заплаты, выплат стимулирующего характера.